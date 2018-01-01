Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО

Участь в ньому взяли як водії так і пішоходи. Результати дуже цікаві. 15% опитаних водіїв зізналися, що порушують правила дорожнього руху мінімум двічі на тиждень, 13% стабільно повторюють це один раз на сім днів, а кожен десятий ігнорує правила дорожнього руху щоденно. При цьому всі опитані водії мали стаж керування автомобілем понад 10 років. В той же час кожен п’ятий опитаний пішохід не знав, що йому можуть виписати штраф за порушення правил дорожнього руху. Провели активісти дослідження і стосовно небезпечних пішохідних переходів.