Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО
Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО
Участь в ньому взяли як водії так і пішоходи. Результати дуже цікаві. 15% опитаних водіїв зізналися, що порушують правила дорожнього руху мінімум двічі на тиждень, 13% стабільно повторюють це один раз на сім днів, а кожен десятий ігнорує правила дорожнього руху щоденно. При цьому всі опитані водії мали стаж керування автомобілем понад 10 років. В той же час кожен п’ятий опитаний пішохід не знав, що йому можуть виписати штраф за порушення правил дорожнього руху. Провели активісти дослідження і стосовно небезпечних пішохідних переходів.
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