Подробиці затримання винуватця кривавої різанини у Миколаєві. ВІДЕО

До Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення лікарні з травмами живота госпіталізовано 40-річного місцевого мешканця.

Правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілий отримав внаслідок раптово виниклого конфлікту з товаришем після спільного вживання спиртних напоїв.

Оперуповноважені відділу кримінальної поліції впродовж години встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до вказаного злочину. Ним виявився 32-річний мешканець с. Велика Корениха, який зізнався у скоєному.

За узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі досудове слідство по справі триває, правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області