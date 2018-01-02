Подробиці затримання винуватця кривавої різанини у Миколаєві. ВІДЕО
Подробиці затримання винуватця кривавої різанини у Миколаєві. ВІДЕО
До Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення лікарні з травмами живота госпіталізовано 40-річного місцевого мешканця.
Правоохоронці з’ясували, що тілесні ушкодження потерпілий отримав внаслідок раптово виниклого конфлікту з товаришем після спільного вживання спиртних напоїв.
Оперуповноважені відділу кримінальної поліції впродовж години встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у причетності до вказаного злочину. Ним виявився 32-річний мешканець с. Велика Корениха, який зізнався у скоєному.
За узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Наразі досудове слідство по справі триває, правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області
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