У Києві вбивця підпалив квартиру, що приховати сліди злочину. ВІДЕО

До чергової частини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Потапова під час ліквідації пожежі виявили труп чоловіка. За вказаною адресою відразу виїхала слідчо-оперативна група.

При огляді місця події оперативники виявили тіло чоловіка з численними травмами на обличчі. Правоохоронці опитали сусідів та сестру потерпілого. Вони повідомили, що чоловік проживав сам, ніде не працював, а напередодні разом із невідомим вживав спиртні напої.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встанови особу, причетну до вчинення злочину. Згодом правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 34-річний уродженець Луганської області, раніше судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Чоловік повідомив: під час вживання алкогольних напоїв у них виник конфлікт, який переріс у бійку, тож він кілька разів ударів товариша. Власник квартири впав на шафу та втратив свідомість. Побачивши, що він не подає ознак життя, зловмисник вирішив приховати сліди злочину і підпалив квартиру.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу – домашній арешт. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві