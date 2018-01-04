Троє людей поранені під час потрійної ДТП у Львові. ВІДЕО

Троє людей поранені під час потрійної ДТП у Львові. ВІДЕО

23:00 04.01.2018

О 19:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Городоцька, 212 відбулось зіткнення трьох автомобілів: «BMW Х5», «Volkswagen Golf 3» та «ВАЗ 2109».

Внаслідок ДТП травмовано 3 людей, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.

Рятувальники 2 ДПРЧ м. Львів провели роботи по деблокуванню 2 потерпілих із понівечених  автівок.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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