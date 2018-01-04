Троє людей поранені під час потрійної ДТП у Львові. ВІДЕО
Троє людей поранені під час потрійної ДТП у Львові. ВІДЕО
О 19:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Львові на вул. Городоцька, 212 відбулось зіткнення трьох автомобілів: «BMW Х5», «Volkswagen Golf 3» та «ВАЗ 2109».
Внаслідок ДТП травмовано 3 людей, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано у Комунальну 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.
Рятувальники 2 ДПРЧ м. Львів провели роботи по деблокуванню 2 потерпілих із понівечених автівок.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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