На Одещині молодика затримано за підозрою у вбивстві та підпалі. ВІДЕО

До чергової частини Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера пожежної частини про те, що в селі Негрово горить будинок.

При виїзді на місце слідчо-оперативної групи в одній з кімнат було виявлено обгорілий труп жінки з ознаками насильницької смерті. Загиблою виявилась 55-річна власниця будинку.

Співробітниками Саратського відділення поліції було проведено ряд заходів, в результаті яких було встановлено події, що передували трагедії.

З’ясувалося, що напередодні пізно ввечері 23-річний чоловік прийшов до своєї односельчанки в гості. Після тривалого вживання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт. Чоловік почав завдавати своїй знайомій численні удари, потім схопив стілець та вдарив ним потерпілу по голові. Коли жінка перестала подавати ознаки життя, зловмисник вирішив приховати сліди злочину та підпалив будинок. Після чого втік з місця події.

«Завдяки професійним та злагодженим діям співробітників поліції особу підозрюваного було встановлено та затримано за місцем його мешкання. Виявилося, що чоловік уже має кримінальне минуле»,- розповів начальник Управління карного розшуку поліції в Одеській області Вадим Могила.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області