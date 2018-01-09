У Києві поліція розслідує масову бійку зі стріляниною у нічному клубі. ВІДЕО

Правопорушники вибили вхідні двері, вчинили бійку та здійснили постріл у нічному клубі на вулиці Великій Васильківській. Поліція встановлює усіх учасників інциденту.

Ввечері до розважального закладу намагався зайти чоловік, але охорона пояснила, що заклад не працює. Це обурило незнайомця, тож він запросив охоронця клубу на вулицю, де на нього чекали двоє чоловіків. Між охоронцем та невідомими виник конфлікт, внаслідок чого один із нападників дістав із автівки предмет, схожий на пістолет, та почав ним погрожувати. Після словесної перепалки чоловіки поїхали у невідомому напрямку.

Проте через деякий час на місце події приїхали два мікроавтобуси, звідки вийшло близько 20-ти осіб. Вони вибили вхідні двері до приміщення клубу, а потім здійснили постріл у підлогу. Далі незнайомці проникли до розважального закладу, де вчинили бійку. Внаслідок інциденту персонал закладу отримав незначні тілесні ушкодження. На місце події викликали поліцію.

За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального та Головного управлінь поліції. Зловмисники втекли до прибуття правоохоронців. Поліція провела огляд місця події, опитала свідків та вилучила гільзу для проведення експертизи.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) Кримінального кодексу України. Зараз перевіряються записи із камер відеонагляду, аби встановити та притягнути до кримінальної відповідальності осіб, причетних до події.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві