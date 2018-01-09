Вишгородський суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юриста Ноздровської. ВІДЕО
Вишгородський суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юриста Ноздровської. ВІДЕО
9 січня, о другій годині дня десятки журналістів зібрались біля стін Вишгородського райсуду Київської області. О цій порі там мало розпочатись судове засідання по справі вбивства юристки Ірини Ноздровської. Напередодні Засобам масової інформації повідомили, що підозрюваному у вбивстві Ірини Ноздровської Юрію Росошанському будуть обирати міру запобіжного заходу. Але в призначений час, за словами прес-секретаря суду, прокуратура відповідне клопотання до суду не надіслала. І тільки надвечір, після брифінгу Президента у Вишгородському суді Київської області таки розпочалось судове засідання.
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