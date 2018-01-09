У Києві п’яні судді протягом тижня влаштували серйозні ДТП. ВІДЕО

У Києві п’яні судді протягом тижня влаштували серйозні ДТП. ВІДЕО

20:45 09.01.2018

Київ. Неподалік Житомирська траса. Випадкові свідки не пускають поїхати з місця ДТП кареті швидкої. Люди бояться, що таким чином ймовірному винуватцю вдасться втекти від відповідальності. 

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