У Києві п’яні судді протягом тижня влаштували серйозні ДТП. ВІДЕО
У Києві п’яні судді протягом тижня влаштували серйозні ДТП. ВІДЕО
Київ. Неподалік Житомирська траса. Випадкові свідки не пускають поїхати з місця ДТП кареті швидкої. Люди бояться, що таким чином ймовірному винуватцю вдасться втекти від відповідальності.
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