На Київщині затримали зловмисників, які переправляли українок в сексуальне рабство до Греції. ВІДЕО
На Київщині затримали зловмисників, які переправляли українок в сексуальне рабство до Греції. ВІДЕО
Обіцяли, як і завжди, золоті гори – безкоштовне проживання, гарне ставлення та до 5 000 євро в місяць. Насправді ж дівчат добряче штрафували за найменші прогріхи, чим поступово втягували їх у боргову яму, а отже – повну залежність від свого сутенера. Українок підбирали віком від 18 до 20 років. Більше у сюжеті.
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