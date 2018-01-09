На українському кордоні почав діяти біометричний контроль для іноземців. ВІДЕО

З 1 січня у пунктах пропуску на українському кордоні запрацював біометричний контроль для іноземців. Такий указ підписав Президент України Петро Порошенко ще у серпні минулого року за рішенням Ради національної безпеки і оборони. У Міністерстві внутрішніх справ України пояснюють: такі зміни на кордоні країни є вкрай необхідними. Особливо під час війни на сході держави. Мовляв, нестабільним для країни періодом хочуть скористатися тисячі людей. Більшою мірою нова система контролю на кордоні розрахована на недружні нам країни. Передовсім – це Російська Федерація, наголошують в МВС України.