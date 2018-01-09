У Запоріжжі в ДТП потрапила карета швидкої допомоги. ВІДЕО

Все сталося вночі на центральному проспекті. Попередньо, травмувалися водій, медична сестра та фельдшер. Пацієнт, якого саме везли до лікарні не постраждав. Тож на місце ДТП приїхала ще одна швидка, забрала чоловіка та постраждалих в аварії…

І не лише це в огляді ДТП…

У Києві зіштовхнулися три автівки…

У Вінниці п’яний чоловік влаштував перегони із поліцейськими…