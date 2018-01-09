У Харкові підполковник та майор вимагали від підприємця 40 тисяч доларів. ВІДЕО
У Харкові підполковник та майор вимагали від підприємця 40 тисяч доларів. ВІДЕО
У Харкові затримали одразу двох посадовців Державної фіскальної служби: начальника одного з управлінь та його підлеглого – старшого оперуповноваженого. Підполковник та майор за званням вимагали від місцевого підприємця 40 тисяч доларів. Їх затримали правоохоронці на гарячому.
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