У Харкові підполковник та майор вимагали від підприємця 40 тисяч доларів. ВІДЕО

У Харкові затримали одразу двох посадовців Державної фіскальної служби: начальника одного з управлінь та його підлеглого – старшого оперуповноваженого. Підполковник та майор за званням вимагали від місцевого підприємця 40 тисяч доларів. Їх затримали правоохоронці на гарячому.

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