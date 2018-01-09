У Києві активісти вимагають покарати тих, хто підірвав собаку петардою. ВІДЕО

У Києві активісти вимагають покарати тих, хто підірвав собаку петардою. ВІДЕО

23:15 09.01.2018

Убили собаку – уб’ють людину! – із таким гаслом під стіни прокуратури Святошинського району Києва вийшли зоозахисники. Вони вимагають розслідувати жорстоке вбивство собаки у столиці, яке сталося 1 січня. Нагадаємо, тоді група неповнолітніх прив’язали до хвоста тварини петарди та підпалила їх. Злякавшись вибуху, чотирилапа впала до підвалу. Там небайдужі люди знайшли її із численними ранами. Собаку встигли прооперувати, однак травми були надто серйозними і вона загинула. Більше у сюжеті.

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