Конфлікт з охоронцем стрип-клубу призвів до стрілянини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Конфлікт з охоронцем стрип-клубу призвів до стрілянини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Невідомі вдерлися в київський стрип-клуб, влаштували стрілянину. Цілилися – куди бачили, потрощили скло і дзеркала. А вже за кілька хвилин ці чоловіки вискочили на вулицю і дременули геть на своєму автомобілі.
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