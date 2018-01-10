У Харкові блогер звинувачує поліцейських у хабарництві. ВІДЕО

Інтернетом шириться відео, на якому правоохоронці нібито просять хабара. Виклав його в мережу український блогер Олександр Куницький. А почалося все з дзвінка знайомого. Той розповів що його друга зупинили на виїзді з Харкова поліцейські і запідозрили у тому, що той сів за кермо випивши… І тут почалося…