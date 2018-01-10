У Києві застілля закінчилося вбивством чоловіка. ВІДЕО

У Києві застілля закінчилося вбивством чоловіка. ВІДЕО

07:00 10.01.2018

Новорічні свята так чи інакше асоціюються із гучним застіллям. От тільки для декого воно закінчилося трагічно. Так, у Києві на вулиці Костянтинівській перехожі знайшли мертвого чоловіка. Те, що помер він не природньою смертю, люди зрозуміли одразу – тіло невідомого було у крові. Більше у сюжеті.

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