У Києві застілля закінчилося вбивством чоловіка. ВІДЕО
У Києві застілля закінчилося вбивством чоловіка. ВІДЕО
Новорічні свята так чи інакше асоціюються із гучним застіллям. От тільки для декого воно закінчилося трагічно. Так, у Києві на вулиці Костянтинівській перехожі знайшли мертвого чоловіка. Те, що помер він не природньою смертю, люди зрозуміли одразу – тіло невідомого було у крові. Більше у сюжеті.
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