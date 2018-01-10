На Харківщині чоловік вбив жінку прямо на вулиці. ВІДЕО

Почалося все традиційно – вони разом випивали. Ці двоє були матір’ю та сином. Після чергової чарки між ними спалахнула суперечка. У запалі вибігли на вулицю. Чоловік вирішив втовкмачити свою правду матері не лише словами. Бив і кулаками, і ногами. Опісля просто пішов відпочивати. Більше у сюжеті.