На Черкащині під час пожежі селяни врятували маленького хлопчика. ВІДЕО

О 10:57 до Служби порятунку «101» Золотоніського району із села Піщане надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку.

Стурбовані сусіди також повідомили, що у будинку знаходиться малолітній хлопчик. У відповідності до плану залучення сил і засобів, до місця пожежі крім чергового караулу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини було спрямовано волонтерів та пристосовану для пожежогасіння техніку СТОВ АФ "Маяк" із села Піщане.

Ще до прибуття на місце виклику пожежно-рятувального підрозділу 12-річного хлопчика що знаходився всередині палаючого будинку було врятовано. Героями-рятувальниками виявилися односельці – Владислав Палій та Олександр Ісаєнко, які випадково опинилися на місці пожежі.

Дізнавшись від сусідів про дитину, яка знаходиться у небезпеці, молоді чоловіки не вагаючись кинулися до будинку. Попри густий та їдким дим рятівники зуміли знайшти та винести дитину у безпечне місце.

Наразі життю та здоров‘ю дитини ніщо не загрожує. Як стало відомо, потерпілий хлопчик приїхав до бабусі на Новорічні свята з Черкас.

Спільними зусиллями вогнеборців пожежу об 11:24 було локалізовано, а о 11:46 повністю ліквідовано.

Орієнтовною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області