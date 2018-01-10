У Харкові судитимуть батьків, які закатували власну дитину на смерть. ВІДЕО

У Харкові судитимуть батьків, які закатували власну дитину на смерть. ВІДЕО

22:00 10.01.2018
Харківська місцева прокуратура №2 направила до Жовтневого районного суду м. Харкова обвинувальний акт відносно батька та матері 3-річного хлопчика, який помер від голоду та катувань у вересні 2017 року.
За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова, досудовим розслідуванням встановлено, що раніше судимий за крадіжку батько малюка систематично бив дитину. При цьому це відбувалося у присутності матері, однак, вона навіть не намагалася зупинити знущання.
 
Після чергового побиття у серпні 2017 року у дитини була переламана нога. Через кілька днів батько зламав сину ще і ребра. Хлопчик перестав ходити. Та, замість того, щоб відвезти малюка у лікарню, батько продовжував катувати дитину. Як наслідок, у хлопчика виникла ще й тяжка черепно-мозкова травма. Увесь цей час дитина страждала від фізичного болю та тривалий час нічого не їла. Потім хлопчик впав у кому.
 
"Швидку медичну допомогу викликала знайома матері,  яка прийшла у гості.  26 вересня 2017 року малюка у стані вкрай тяжкого фізичного виснаження та з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Уранці, не приходячи до тями, хлопчик помер. Відповідно до висновків експертів смерть дитини настала внаслідок голоду і постійного фізичного та психологічного насильства, що мало характер особливого мучення і тривало більше року", розповів О. Фільчаков.
 
26-річній матері інкримінується злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 КК України).
 
31-річному батьку - катування, умисне нанесення тілесних ушкоджень та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 КК України).
 
Наразі на вимогу прокуратури батько перебуває під вартою. До матері застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
 
Максимальна санкція статей передбачає 10 років позбавлення волі.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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