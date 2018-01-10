Бунт на кордоні з Польщею: люди вимагають скасувати зміни до Податкового кодексу. ВІДЕО
Бунт на кордоні з Польщею: люди вимагають скасувати зміни до Податкового кодексу. ВІДЕО
Люди збираються на пунктах пропуску і блокують рух автомобілів. Так на Львівщині протестувальники перекрили дорогу одразу у двох напрямках «Шегині-Медика» та «Рава-Руська-Гребенне». Акцію протесту підтримали і мітингарі на Волині. Вимога у всіх одна – скасувати нещодавно прийняті зміни до Податкового кодексу, які обмежують частоту перетину кордону із товарами.
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