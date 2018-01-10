На виїзді із Сум сталася ДТП. ВІДЕО
На виїзді із Сум сталася ДТП. ВІДЕО
у Шкоди повністю зім’ята передня частина. А ось у ВАЗа сильно пошкоджена правий бік. На щастя, люди, які були всередині легковиків – живі…
І не лише це в огляді ДТП…
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