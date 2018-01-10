У поліції заявляють, що розкрили вбивство Ірини Ноздровської. ВІДЕО
У поліції заявляють, що розкрили вбивство Ірини Ноздровської. ВІДЕО
Винен ще до рішення суду. Вбивство юристки Ірини Ноздровської, яке сколихнуло всю країну прямісінько у Новий Рік розкрито. Принаймні так заявили очільники силових відомств після тижня розслідувань. А вже скоро і сам Президент України подякував працівникам Національної поліції України за швидке розкриття справи. Головному підозрюваному – Юрію Росошанському суд обрав міру запобіжного заходу.
|
10.01.2018 | 21:45
|
10.01.2018 | 21:15
|
10.01.2018 | 20:45
|
10.01.2018 | 20:20
|
10.01.2018 | 20:10
|
10.01.2018 | 12:20
|
10.01.2018 | 07:20
|
10.01.2018 | 07:00
|
10.01.2018 | 06:45
|
10.01.2018 | 06:30
|
09.01.2018 | 23:15
|
09.01.2018 | 22:45
|
09.01.2018 | 22:15
|
09.01.2018 | 21:45
|
09.01.2018 | 21:15
|
09.01.2018 | 21:00
-
- 1 з 926
- ››