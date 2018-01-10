У поліції заявляють, що розкрили вбивство Ірини Ноздровської. ВІДЕО

Винен ще до рішення суду. Вбивство юристки Ірини Ноздровської, яке сколихнуло всю країну прямісінько у Новий Рік розкрито. Принаймні так заявили очільники силових відомств після тижня розслідувань. А вже скоро і сам Президент України подякував працівникам Національної поліції України за швидке розкриття справи. Головному підозрюваному – Юрію Росошанському суд обрав міру запобіжного заходу.