У Полтаві пограбували авто волонтерів з подарунками для бійців АТО. ВІДЕО
У Полтаві пограбували авто волонтерів з подарунками для бійців АТО. ВІДЕО
Волонтери підготували різдвяні подарунки для бійців АТО. Та дорогою на Схід машину з продуктами для військових невідомі обікрали. Все трапилася вночі у Полтаві. Волонтери залишили авто біля під’їзду будинку. Планували зранку виїхати на фронт. Та зловмисники внесли свої корективи. Вони у військовій машині вибили бокове скло. Забрали гриби, ковбаси, м'ясо, печиво, сік, інші різдвяні подарунки і втекли. Благодійники звернулися до поліції.
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