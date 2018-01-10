У Полтаві пограбували авто волонтерів з подарунками для бійців АТО. ВІДЕО

Волонтери підготували різдвяні подарунки для бійців АТО. Та дорогою на Схід машину з продуктами для військових невідомі обікрали. Все трапилася вночі у Полтаві. Волонтери залишили авто біля під’їзду будинку. Планували зранку виїхати на фронт. Та зловмисники внесли свої корективи. Вони у військовій машині вибили бокове скло. Забрали гриби, ковбаси, м'ясо, печиво, сік, інші різдвяні подарунки і втекли. Благодійники звернулися до поліції.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

На Львівщині згорів притулок для тварин…

В Одесі троє хлопців пограбували автозаправку…

На Кіровоградщині поліцейський дивом врятував чоловіка.