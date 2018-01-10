У Києві 109 небезпечних «зебр» - результати дослідження. ВІДЕО

Рівно стільки відшукали автори дослідження. Допомогли їм в цьому GPS-дані київських маршруток, де можна було побачити швидкість руху громадського транспорту на різних ділянках дороги. Відібрали лише ті місця, де маршрутки їздять більше 60 кілометрів за годину.