У Києві 109 небезпечних «зебр» - результати дослідження. ВІДЕО
У Києві 109 небезпечних «зебр» - результати дослідження. ВІДЕО
Рівно стільки відшукали автори дослідження. Допомогли їм в цьому GPS-дані київських маршруток, де можна було побачити швидкість руху громадського транспорту на різних ділянках дороги. Відібрали лише ті місця, де маршрутки їздять більше 60 кілометрів за годину.
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