На Черкащині сусіди врятували підлітка з палаючого будинку. ВІДЕО

У Черкаській області в селі Піщане Золотоніського району небайдужі врятували дитину з палаючого будинку. Пожежа почалась близько 11 години. Сусіди побачили дим та характерний запах. Довго не вагаючись зателефонували до рятувальної служби. Вогонь охопив все навколо. І найстрашніше, що саме в цей момент у будинку був підліток. Хлопчик 12 років.

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