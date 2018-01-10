Суд над Януковичем перенесли через відрядження адвокатів. ВІДЕО

Суд над Януковичем знову перенесли. На цей раз через те, що адвокати екс-президента поїхали у відрядження. В Оболонському районному суді Києва справу про державну зраду Віктора Януковича розглядатимуть 17 січня. Дії адвокатів президента втікача прокуратура вважає неповагою до суду.