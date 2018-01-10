У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. ВІДЕО
У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. ВІДЕО
У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. Начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін прозвітував – правоохоронцям довелось переглянути відео з півсотні камер відеоспостереження, на яких імовірно могла бути Ірина Ноздровська.
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