У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. ВІДЕО

У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. ВІДЕО

23:15 10.01.2018

У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. Начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін прозвітував – правоохоронцям довелось переглянути відео з півсотні камер відеоспостереження, на яких імовірно могла бути Ірина Ноздровська. 

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У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. ВІДЕО
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