У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. ВІДЕО

У поліції встановили перебіг подій у день вбивства юристки Ірини Ноздровської. Начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін прозвітував – правоохоронцям довелось переглянути відео з півсотні камер відеоспостереження, на яких імовірно могла бути Ірина Ноздровська.