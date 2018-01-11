Смертельна ДТП: у Росії перекинувся мікроавтобус із українцями. ОНОВЛЕНО.ВІДЕО
Смертельна ДТП: у Росії перекинувся мікроавтобус із українцями. ОНОВЛЕНО.ВІДЕО
У Росії сталась жахлива ДТП з українцями. У Курській області рано вранці на трасі Москва-Крим перекинувся мікроавтобус із громадянами України. Вони їхали до Санкт Петербурга. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням і машина злетіла в кювет.
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