Смертельна ДТП: у Росії перекинувся мікроавтобус із українцями. ОНОВЛЕНО.ВІДЕО

У Росії сталась жахлива ДТП з українцями. У Курській області рано вранці на трасі Москва-Крим перекинувся мікроавтобус із громадянами України. Вони їхали до Санкт Петербурга. Попередньо відомо, що водій не впорався з керуванням і машина злетіла в кювет.