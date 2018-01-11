Щоб не збити пішоходів у Києві зіштовхнулись 4 автомобілі. ВІДЕО

Серйозна аварія сталася близько п’ятої години вечора на Харківському шосе у Києві. В бік Дарницької площі їхав мікроавтобус «Фольксваген», йому назустріч один за одним їхали «Шкода», «Хюндай» та автобус «Тойота». Раптом перед носом «Шкоди» посеред шосе з’являється четверо пішоходів.