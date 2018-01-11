Щоб не збити пішоходів у Києві зіштовхнулись 4 автомобілі. ВІДЕО
Щоб не збити пішоходів у Києві зіштовхнулись 4 автомобілі. ВІДЕО
Серйозна аварія сталася близько п’ятої години вечора на Харківському шосе у Києві. В бік Дарницької площі їхав мікроавтобус «Фольксваген», йому назустріч один за одним їхали «Шкода», «Хюндай» та автобус «Тойота». Раптом перед носом «Шкоди» посеред шосе з’являється четверо пішоходів.
|
11.01.2018 | 08:00
|
11.01.2018 | 07:40
|
11.01.2018 | 07:20
|
11.01.2018 | 07:02
|
11.01.2018 | 06:46
|
11.01.2018 | 06:34
|
10.01.2018 | 23:15
|
10.01.2018 | 22:45
|
10.01.2018 | 22:15
|
10.01.2018 | 22:00
|
10.01.2018 | 21:45
|
10.01.2018 | 21:15
|
10.01.2018 | 20:45
|
10.01.2018 | 20:20
|
10.01.2018 | 20:10
|
10.01.2018 | 12:20
-
- 1 з 927
- ››