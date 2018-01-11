Кожен третій росіянин вважає Україну ворогом. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

66 % росіян впевнені, що у їхньої держави є вороги. І кожен третій із громадян Російської Федерації вважає таким ворогом Україну. Більшого противника росіяни вбачають лише у Сполучених Штатах Америки (68 %). Такі результати опитування оприлюднила російська організація «Левада-Центр».