Кожен третій росіянин вважає Україну ворогом. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Кожен третій росіянин вважає Україну ворогом. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
66 % росіян впевнені, що у їхньої держави є вороги. І кожен третій із громадян Російської Федерації вважає таким ворогом Україну. Більшого противника росіяни вбачають лише у Сполучених Штатах Америки (68 %). Такі результати опитування оприлюднила російська організація «Левада-Центр».
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