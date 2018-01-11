На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

07:02 11.01.2018

На Закарпатті зійшов з рейок потяг. Аварія сталася близько п’ятої ранку у селі Сіль Великоберезнянського району. Три останні вагони вантажного поїзда перекинулися  і злетіли у кювет. Потяг перевозив залізну руду. Рух залізницею на деякий час зупинили. Поки спецтранспорт не поставив вагони знову на рейки. За попередньою інформацією постраждалих немає. Чому потяг зійшов рейок ще з’ясовують. 

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