На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Закарпатті вантажний потяг зійшов з рейок. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Закарпатті зійшов з рейок потяг. Аварія сталася близько п’ятої ранку у селі Сіль Великоберезнянського району. Три останні вагони вантажного поїзда перекинулися і злетіли у кювет. Потяг перевозив залізну руду. Рух залізницею на деякий час зупинили. Поки спецтранспорт не поставив вагони знову на рейки. За попередньою інформацією постраждалих немає. Чому потяг зійшов рейок ще з’ясовують.
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