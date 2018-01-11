У Вінниці п’яний чоловік влаштував перегони із поліцейськими. ВІДЕО
У Вінниці п’яний чоловік влаштував перегони із поліцейськими. ВІДЕО
Патрулюючи вулиці міста правоохоронці побачили Опель Комбо. Водій порушив правила, тому його попросили зупинитися. Натомість, керманич почав тікати. Довго ганятися з ним не довелося. Патрульні зупинили його буквально за кілька метрів від покинутої автівки…
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