На Кіровоградщині поліцейський дивом врятував чоловіка. ВІДЕО

Дільничний поліцейський з містечка Добровеличівка проходив повз місцевого суду, аж раптом почув крик людей. Вони просили допомогти чоловікові, який впав на землю та бився у судомах. Полісмен Артем Мниха швидко зорієнтувався. Він правильно надав першу медичну допомогу, тим самим, врятував чоловікові життя. Подробиці у сюжеті.