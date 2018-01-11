На Кіровоградщині поліцейський дивом врятував чоловіка. ВІДЕО
На Кіровоградщині поліцейський дивом врятував чоловіка. ВІДЕО
Дільничний поліцейський з містечка Добровеличівка проходив повз місцевого суду, аж раптом почув крик людей. Вони просили допомогти чоловікові, який впав на землю та бився у судомах. Полісмен Артем Мниха швидко зорієнтувався. Він правильно надав першу медичну допомогу, тим самим, врятував чоловікові життя. Подробиці у сюжеті.
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