У Києві поліцейський, перебуваючи за кермом автівки, врізався у електроопору. ВІДЕО

Ділянка дороги біля Солом’янської площі. Ввечері тут складно було проїхати машинам, причина – дорожньо-транспортна пригода. Учасник один – водій ДЕУ. Автівка влетіла у електроопору. Таке враження, що передньої частини у легковика і не було – вона повністю зім’ята. Із салону на землю вилетів підлокітник. Попередньо, машина вилетіла на узбіччя, там і зустрілася із перешкодою.