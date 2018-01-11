У Києві поліцейський, перебуваючи за кермом автівки, врізався у електроопору. ВІДЕО
У Києві поліцейський, перебуваючи за кермом автівки, врізався у електроопору. ВІДЕО
Ділянка дороги біля Солом’янської площі. Ввечері тут складно було проїхати машинам, причина – дорожньо-транспортна пригода. Учасник один – водій ДЕУ. Автівка влетіла у електроопору. Таке враження, що передньої частини у легковика і не було – вона повністю зім’ята. Із салону на землю вилетів підлокітник. Попередньо, машина вилетіла на узбіччя, там і зустрілася із перешкодою.
|
11.01.2018 | 22:45
|
11.01.2018 | 22:20
|
11.01.2018 | 22:10
|
11.01.2018 | 21:53
|
11.01.2018 | 21:40
|
11.01.2018 | 21:10
|
11.01.2018 | 20:49
|
11.01.2018 | 12:20
|
11.01.2018 | 08:00
|
11.01.2018 | 07:40
|
11.01.2018 | 07:20
|
11.01.2018 | 07:02
|
11.01.2018 | 06:46
|
11.01.2018 | 06:34
|
10.01.2018 | 23:15
|
10.01.2018 | 22:45
-
- 1 з 927
- ››