У Києві поліцейський, перебуваючи за кермом автівки, врізався у електроопору. ВІДЕО

У Києві поліцейський, перебуваючи за кермом автівки, врізався у електроопору. ВІДЕО

20:49 11.01.2018

Ділянка дороги біля Солом’янської площі. Ввечері тут складно було проїхати машинам, причина – дорожньо-транспортна пригода. Учасник один – водій ДЕУ. Автівка влетіла у електроопору. Таке враження, що передньої частини у легковика і не було – вона повністю зім’ята. Із салону на землю вилетів підлокітник. Попередньо, машина вилетіла на узбіччя, там і зустрілася із перешкодою. 

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