У Києві громадському активісту підпалили автомобіль. ВІДЕО
У Києві громадському активісту підпалили автомобіль. ВІДЕО
У столиці підпалили автомобіль голові громадської організації «Націонал-патріотичний рух України» Михайлу Ковальчуку. Посеред ночі до квартири чоловіка постукала перелякана сусідка. Коли той відкрив двері, то побачив, що коридором тягнеться дим. Жінка повідомила – горить паркінг, і швидше за все, саме машина активіста.
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