У Києві громадському активісту підпалили автомобіль. ВІДЕО

У столиці підпалили автомобіль голові громадської організації «Націонал-патріотичний рух України» Михайлу Ковальчуку. Посеред ночі до квартири чоловіка постукала перелякана сусідка. Коли той відкрив двері, то побачив, що коридором тягнеться дим. Жінка повідомила – горить паркінг, і швидше за все, саме машина активіста.