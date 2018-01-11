На Львівщині у смертельну ДТП потрапили ВАЗ та Mitsubishi. ВІДЕО
На Львівщині у смертельну ДТП потрапили ВАЗ та Mitsubishi. ВІДЕО
У Львівській області на автодорозі Львів-Краковець сталась жахлива аварія. На швидкості лоб у лоб зіткнулися два легковики – ВАЗ та Мітсубіші. Імовірно, вони рухалися на зустріч один одному. І в якийсь момент водії не впорались з керуванням і сталась біда.
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