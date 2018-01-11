У Чорноморську вандали вдерлись до церкви. ВІДЕО
У Чорноморську вандали вдерлись до церкви. ВІДЕО
Не лише поліції, Бога не бояться. У місті Чорноморськ що на Одещині вандали забралися до церкви та перевернули все там з ніг на голову. Вибили вінка, двері. Розкидали ікони та книги. А підлогу церкви засипали порошком з вогнегасника. Прихожани храму, коли побачили таке, отетеріли.
Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…
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