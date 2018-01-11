Розслідувати напад на журналістку «Магнолії-ТВ» допоможуть правозахисники. ВІДЕО

Розслідувати напад на журналістку «Магнолії-ТВ» допоможуть правозахисники. ВІДЕО

22:20 11.01.2018

«Дівчина-журналіст благала по допомогу поліцейських, але вони відморозились»! Під таким заголовком історія про зухвалий напад на журналістку «Магнолії-ТВ» ширилася у соціальних мережах. З постів та репостів у «Facebook» про історію з журналісткою «Магнолії-ТВ» дізналися у Харківській правозахисній групі.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

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