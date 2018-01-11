Боротьбу з корупцією 80% українців вважають неуспішною. ВІДЕО
Боротьбу з корупцією 80% українців вважають неуспішною. ВІДЕО
Абсолютна більшість українців вважає боротьбу з корупцією в Україні неуспішною. Така думка 80% наших співгромадян - підсумовують соціологи результати дослідження. Подробиці у сюжеті.
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