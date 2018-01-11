Нацрада хоче заборонити політикам вести програми на телебаченні. ВІДЕО

Вадим Рабінович, Євгеній Мураєв, Микола Княжицький, Міхеіл Саакашвілі, Надія Савченко. Це перелік не тільки українських політиків, а й ведучих доволі відомих передач на провідних вітчизняних телеканалах. Але скоро цілком можливо вони не зможуть вести телепрограми. І з’являтимуться в ефірі виключно в якості гостей, а не ведучих.