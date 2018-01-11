Нацрада хоче заборонити політикам вести програми на телебаченні. ВІДЕО
Нацрада хоче заборонити політикам вести програми на телебаченні. ВІДЕО
Вадим Рабінович, Євгеній Мураєв, Микола Княжицький, Міхеіл Саакашвілі, Надія Савченко. Це перелік не тільки українських політиків, а й ведучих доволі відомих передач на провідних вітчизняних телеканалах. Але скоро цілком можливо вони не зможуть вести телепрограми. І з’являтимуться в ефірі виключно в якості гостей, а не ведучих.
|
11.01.2018 | 23:15
|
11.01.2018 | 22:45
|
11.01.2018 | 22:20
|
11.01.2018 | 22:10
|
11.01.2018 | 21:53
|
11.01.2018 | 21:40
|
11.01.2018 | 21:10
|
11.01.2018 | 20:49
|
11.01.2018 | 12:20
|
11.01.2018 | 08:00
|
11.01.2018 | 07:40
|
11.01.2018 | 07:20
|
11.01.2018 | 07:02
|
11.01.2018 | 06:46
|
11.01.2018 | 06:34
|
10.01.2018 | 23:15
-
- 1 з 928
- ››