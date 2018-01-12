У Києві дітям без щеплення від кору заборонили ходити до шкіл та дитсадків. ВІДЕО
У Києві дітям без щеплення від кору заборонили ходити до шкіл та дитсадків. ВІДЕО
В Україні зафіксували особливо потужний спалах кору. Інфекційне захворювання вже поширилось в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Одеській та Дніпропетровській області. Всього в Україні на кір захворіло понад 3 300 людей. Більшість із них діти. Особливо тяжко інфекцію переносять дорослі.
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