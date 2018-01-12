В Одесі вогонь знищив кілька торгівельних місць у павільйоні. ВІДЕО

В Одесі попри похолодання на вулиці було гаряче. Там сталася масштабна пожежа. Загорілося на вулиці Фонтанська дорога. Епіцентр займання – дах одноповерхової будівлі, в яких торговельні приміщення. Рятувальникам було не легко побороти полум’я – заважав сильний вітер. Через їдкий дим пожежні працювали в киснЕвих масках. На місце приїхали електрики та газовики. На щастя, вогонь не розповсюдився на сусідні приміщення. Загасили пожежу доволі швидко. Вогонь розігрався на площі 300 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.