В Одесі вогонь знищив кілька торгівельних місць у павільйоні. ВІДЕО
В Одесі вогонь знищив кілька торгівельних місць у павільйоні. ВІДЕО
В Одесі попри похолодання на вулиці було гаряче. Там сталася масштабна пожежа. Загорілося на вулиці Фонтанська дорога. Епіцентр займання – дах одноповерхової будівлі, в яких торговельні приміщення. Рятувальникам було не легко побороти полум’я – заважав сильний вітер. Через їдкий дим пожежні працювали в киснЕвих масках. На місце приїхали електрики та газовики. На щастя, вогонь не розповсюдився на сусідні приміщення. Загасили пожежу доволі швидко. Вогонь розігрався на площі 300 квадратних метрів. Ніхто не постраждав.
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