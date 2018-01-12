Український магазин продає дитячі футболки з расистським надписом. ВІДЕО
Український магазин продає дитячі футболки з расистським надписом. ВІДЕО
В Україні користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що НАШ бренд продає дитячі футболки з надписом «Білий малюк – колір нації!». Фото з відповідною рекламою одягу можна переглянути на сайті магазину в інтернеті. На відміну від історії з расистським скандалом в огляді соціальних мереж, український бренд поки ніяк не відреагував на обурення людей.
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