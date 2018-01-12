На Закарпатті потяг зійшов з рейок та злетів у кювет. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Закарпатті потяг зійшов з рейок та злетів у кювет. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Чи не кожного дня на українських дорогах стаються ДТП. Та буває, що аварії трапляються і на залізниці. Так, на Закарпатті у селі Сіль Великоберезнянського району зійшов з рейок вантажний потяг.
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