На Закарпатті потяг зійшов з рейок та злетів у кювет. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

На Закарпатті потяг зійшов з рейок та злетів у кювет. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

07:00 12.01.2018

Чи не кожного дня на українських дорогах стаються ДТП. Та буває, що аварії трапляються і на залізниці. Так, на Закарпатті у селі Сіль Великоберезнянського району зійшов з рейок вантажний потяг.

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