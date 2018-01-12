В Одесі виявлено чоловіка, який торгував зброєю. ВІДЕО
В Одесі виявлено чоловіка, який торгував зброєю. ВІДЕО
В Одесі чоловік торгував зброєю. На 31-річного місцевого жителя згодом вийшли оперативники.
Чоловік збував зброю та бойові припаси. У домі зловмисника поліцейські знайшли цілий арсенал.
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