На Чернігівщині машина влетіла в острівець безпеки і перекинулась. ВІДЕО

Острівці безпеки взагалі призначені для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. Але часто водії скаржаться, що так звані острівки безпеки лише калічать їхні машини. Так користувач соцмереж Павло Грищенко виклав кадри зі свого відео реєстратора. На ньому видно, як машина їде дорогою, та раптом влітає в острівець.