У Києві луганчанин створив фальшивий обмінник та ледь не вкрав 45 тис. доларів. ВІДЕО

У Києві луганчанин створив фальшивий обмінник та ледь не вкрав 45 тис. доларів. ВІДЕО

08:40 12.01.2018

Під час незаконної оборудки зловмисник заволодів 45000 доларів США у підприємця. Крім того, його викрито у вчиненні ще трьох аналогічних злочинів.

Махінація із доларами відбувалася у приміщенні колишнього ресторану на вулиці Голосіївській. Там аферист облаштував фальшивий пункт обміну валют, після чого з готівкою намагався втекти через інший вихід.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції виїхала на місце та задокументувала правопорушення.

Правоохоронці встановили, що зловмисник дізнався про продаж закладу харчування у Голосіївському районі столиці та призначив зустріч із його власником. Він розповів, що нібито директор приїде пізніше і складе договір купівлі-продажу чи оренди, а допоки він огляне будівлю та прийме рішення.

Проте шахрай не дочекався офіційних документів, а «за спиною» у власника використав колишній ресторан із додатковим виходом у своїх цілях.

Тож за п'ятнадцять хвилин приміщення харчування перетворилося на пункт обміну валюти: з’явилися вивіски, офісна техніка, касир, гривні у великих купюрах (але подарункові) тощо. Згодом прийшов клієнт, який знайшов оголошення про продаж валюти за вигідним курсом на сайті та домовився про зустріч телефоном.

Чоловік передав долари касиру, який мав перерахувати і віддати гривні за домовленим курсом, але він вийшов у іншу кімнату й довго не повертався. Підприємець запідозрив неладне і спробував увірватися у підозріле приміщення, але зловмисник забризкав йому очі газовим балончиком та побіг до «чорного» виходу. Проте на вулиці оперативники одразу ж затримали касира, який мав при собі чужі 45 000 доларів США.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4. ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

46-річного луганчанина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, він підозрюється у скоєнні трьох аналогічних злочинах, скоєних у столиці в минулому році. Наразі поліція встановлює, чи діяв зловмисник сам або із поплічниками.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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