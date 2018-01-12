У Києві затримано вінничанина, який забив кохану на смерть. ВІДЕО

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції, які задокументували подію.

Правоохоронці з’ясували, що цивільне подружжя разом розпивало алкогольні напої. Між ними на побутовому ґрунті виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік у розпалі сварки кілька разів наносив удари ногами та руками. Від отриманих травм потерпіла померла.

Після вжитих розшукових заходів правоохоронці затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу правопорушника встановили. Це - 39-річний уродженець Вінницької області. У скоєному чоловік зізнався.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу стосовно підозрюваного. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві