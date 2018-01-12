У Дніпрі затримано жінку, яка з молотком напала на воїна АТО. ВІДЕО

Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські виявили та затримали жінку, яка напала на учасника АТО.

Нагадаємо, що у 2016 році за завдання легких тілесних ушкоджень підозрюваній судом було обрано міру запобіжного захід у виді домашнього арешту. Тоді жінка втекла з-під домашнього арешту та переховувалася від слідства.

Після оголошення її в розшук у червні 2017 року поліцейські встановили місцезнаходження нападниці та доставили її до відділу поліції. Жінка мала перебувати під домашнім арештом, однак знову порушила міру запобіжного заходу.

Наразі поліцейські затримали порушницю та доставили її до Дніпровського відділу поліції. На жінку чекає суд та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області