На Львівщині приватний будинок згорів практично до фундаменту. ВІДЕО

На Львівщині приватний будинок згорів практично до фундаменту. ВІДЕО

23:30 12.01.2018

О 16:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Винники Львівської міської ради на вул. Забава, 119 в дерев’яному одноповерховому житловому будинку.

На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи державних пожежно-рятувальних частин № 1,3,29 і 30 м. Львова, 61 ДПРЧ м. Винники та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці запобігли подальшому поширенню пожежі та врятували від згорання сусідню будівлю.

Пожежу локалізували о 17:27 та ліквідували о 17:37 у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.

До ліквідації пожежі залучили 26 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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